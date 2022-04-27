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Teknoloji WhatsApp'ın yeni özelliği ilk kez ortaya çıktı! Hepsi değişecek...
Teknoloji

WhatsApp'ın yeni özelliği ilk kez ortaya çıktı! Hepsi değişecek...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürümünde görünen yeni özelliğin Business (İşletme) hesaplarına geleceği ortaya çıktı. Buna göre mesajlar filtrelenerek aratılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:31:00 -
WhatsApp'ın yeni özelliği ilk kez ortaya çıktı! Hepsi değişecek...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürümünde görünen yeni özelliğin Business (İşletme) hesaplarına geleceği ortaya çıktı. Buna göre mesajlar filtrelenerek aratılabilecek.

WhatsApp beta UWP 2.2215.1.0 güncellemesinde sesli arama yaparken tüm yıldızlı mesajları görüntüleme özelliği getiren yeni bir kullanıcı arayüzü geliştiriyor. Bu özelliğin hemen ardından bir yenilik daha ortaya çıktı.

Anlık mesajlaşma servisi, beta uygulaması için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Android ve iOS kullanıcıları için WhatsApp Business'taki işletme hesaplarında zaten mevcut olan 'sohbet filtresi' adlı sohbet listesi arayüzüne yeni bir buton ekliyor. Yeni buton, en son WhatsApp beta UWP 2.2216.4.0 güncellemesini yükleyenler tarafından kullanılabiliyor.

Şu anda kullanılabilen 4 filtre bulunuyor;

Okunmamış: Bu filtreyi seçtikten sonra tüm okunmamış sohbetleriniz görünecek.

Kişiler: Bu filtre, adres defterinize kaydedilen tüm kişilerin bir listesini sunuyor.

Kişi olmayanlar: WhatsApp, bilinmeyen tüm sohbetlerinizin bir listesini oluşturur.

Gruplar: Parçası olduğunuz tüm grupların ve eski grup sohbetlerinin tam listesini sunar.

Microsoft Store'u açarak WhatsApp beta UWP'nin en son güncellemesini indirerek yeni özelliği test edebilirsiniz.

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