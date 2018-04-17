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WhatsApp'ın yeni güncellemesi tepki çekti!

WhatsApp, Android sürümüne getirdiği bir yenilik ile gündemde.

17 Nisan 2018 Salı 10:51
WhatsApp'ın yeni güncellemesi tepki çekti!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği bir özelliği ile gündemde. 

WhatsApp, Android sürümüne kullanıcılarının oldukça işine yarayacak bir özellik ekledi. Ancak yeni özellik tepkileri de beraberinde getirdi.

Android uygulamasına birkaç yenilik getiren WhatsApp'ın en dikkat çeken güncellemesi silinen fotoğraf ve videoları kendi sunucuları üzerinden geri getirmenize imkan veren yeniliği oldu.

WHATSAPP FOTOĞRAFLARIMIZI SAKLIYOR MU?

Yeni güncelleme ile kullanıcılar yanlışlıkla ya da kasten sildiği fotoğraf, dosya veya video gibi medyaları geri getirebilecek.

Bu da bir süredir veri skandalı haberi ile gündemde olan Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın paylaşılan bilgileri depoladığını işaret ediyor. 

İlk olarak Android kullanıcılarının beğenisine sunulan yeni özelliğin önümüzdeki gündelerde iOS (iPhone) sürümüne de entegre edilmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:51
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