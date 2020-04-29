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Teknoloji

Whatsapp'ın son güncellemesi yayınlandı!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 8 kişiye kadar görüntülü konuşma imkanı sunan son güncellemesini yayınladı.

2020-04-29 04:15:00 -
Whatsapp'ın son güncellemesi yayınlandı!

Milyarlarca kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, koronavirüs salgını sırasında ve sonrasında insanlar arasındaki iletişimi arttırmak için 8 kişiye kadar görüntülü konuşma imkanı sunan son güncellemesini yayınladı.

Yayınlanan son 2.20.50 sürümüyle birlikte görüntülü görüşme sınırını 4'ten 8'e çıkaran Whatsapp, bununla birlikte İOS 13 kullanıcıları için bazı görsel iyileştirmeler yaptı.

Kullanıcıların 8 katılımcıya kadar desteklenen grup video ve sesli aramalara katılabilmesi için Whatsapp'ın yayınlanan son sürümünü kullanıyor olması gerekiyor.

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