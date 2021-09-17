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Teknoloji WhatsApp’ın en çok konuşulan özelliğiydi! Türkiye’de kullanıma sunuldu
Teknoloji

WhatsApp’ın en çok konuşulan özelliğiydi! Türkiye’de kullanıma sunuldu

WhatsApp'in en çok beklenen özelliklerinden biri olan 'bir kez görüntüle' özelliği artık Türkiye'de kullanıma sunuldu. Fotoğraf ve videoların bir kez görüntülenip kaybolmasını sağlayan özellikle ilgili WhatsApp'tan uyarılar da geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 12:24:00 -

WhatsApp'ın bir fotoğraf ya da videonun bir kez görüntülenip sonrasında silinmesini sağlayan yeni özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

'Medyayı bir kez görüntüle' özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

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