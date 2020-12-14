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Teknoloji WhatsApp’ı iki telefonda kullanabilir miyim? Farklı telefondan WhatsApp’a girebilir mi?
Teknoloji

WhatsApp’ı iki telefonda kullanabilir miyim? Farklı telefondan WhatsApp’a girebilir mi?

WhatsApp birden fazla telefonda kullanabilir miyim? Birden fazla telefondan WhatsApp kullanmak olur mu? Başka telefondan kendi Whatsapp'a girmek olur mu? soruları WhatsApp kullanıcısı tarafından sorgulanmakta. İşte Birden fazla cihaz ile aynı numara üzerinden Whatsapp nasıl kullanılır? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:46:00 - 2020-12-14 16:48:19
WhatsApp’ı iki telefonda kullanabilir miyim? Farklı telefondan WhatsApp’a girebilir mi?

Whatsapp’ı birden fazla akıllı telefonda tek bir cep telefonu numarasıyla kullanmasına izin veriyor mu? Peki  Facebook’un mesajlaşma uygulaması Whatsapp hesabını aynı anda birden fazla cihazda kullanmak isterseniz ne olur ve nasıl yapabilirsiniz? WhatsApp hesabınız, yalnızca bir numarayla tek bir cihazda doğrulanabilir. Eğer çift SIM kartlı bir telefon kullanıyorsanız yine de WhatsApp hesabınız için tek numarayla doğrulama yapmanız gerekmektedir. İki telefon numarasıyla tek WhatsApp hesabına sahip olamazsınız. WhatsApp hesabınızla sık sık farklı telefonlar arasında geçiş yapmaya çalışıyorsanız bir süre sonra WhatsApp'ı yeniden doğrulama işleminde engellenebilirsiniz. Lütfen farklı cihazlar ve telefon numaraları arasında sürekli geçiş yapmayın. Peki bilgisayardan WhatsApp’a girmek nasıl olur? WhatsApp Web girişi nasıl yapılı?

WhatsApp’a bilgisayardan nasıl girilir?

WhatsApp'ı bilgisayarınızın İnternet tarayıcısında https://web.whatsapp.com/ kullanabilirsiniz. 

whatsapp 

whatsapp web 

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