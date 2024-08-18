  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Whatsapp'a yepyeni özellik: Bundan sonra otomatik yapacak
Teknoloji

Whatsapp'a yepyeni özellik: Bundan sonra otomatik yapacak

Yeniakit Publisher
2024-08-18 14:16:00 -
Whatsapp'a yepyeni özellik: Bundan sonra otomatik yapacak

Whatsapp, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak için bilinmeyen numaralardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyen yeni özellik getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma servislerinden olan Whatsapp, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu yeniliklerin sonuncusu ise bilinmeyen kullanıcı ve hesaplardan gelen mesajların otomatik olarak engellenmesi.

Whatsapp Beta kullanıcıları üzerinde yakın zamanda güvenliği daha da artırmak için yeni bire adım üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle son zamanlarda birçok dolandırıcı ve kötü niyetli insanlar, nereden edindikleri meçhul olan numaralarımızı bularak yeri geldiğinde bizleri son derece rahatsız eden bir takım mesajlar göndermeye başlamışlardı.

Sosyal medyada da bu konu üzerine çokça şikayet gelmeye başlayınca Whatsapp bu duruma bir el atmaya karar verdi. Uygulama yöneticileri şimdilerde bir güvenlik çalışması içerisindeler ve beta sürümde başarılı olursa bundan sonra bilinmeyen veya spam olabilecek numaralardan gelecek olan mesajlar doğrudan engellenebilecek.

WhatsApp kullanan şirketlere 400 milyon dolar ceza!
WhatsApp kullanan şirketlere 400 milyon dolar ceza!

Teknoloji

WhatsApp kullanan şirketlere 400 milyon dolar ceza!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Android telefon kullananlara müjde! Whatsapp’a yeni tema özelliği geldi
Android telefon kullananlara müjde! Whatsapp’a yeni tema özelliği geldi

Teknoloji

Android telefon kullananlara müjde! Whatsapp’a yeni tema özelliği geldi

Yerli ve milli WhatsApp geliyor
Yerli ve milli WhatsApp geliyor

Teknoloji

Yerli ve milli WhatsApp geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23