Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp, Android platformunda Beta testlerine devam ediyor. Android için WhatsApp Beta 2.18.117 sürümü ile yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Shift Delete'in haberine göre yeni özelliğin adının "yüksek öncelikli bildirimler" olduğu açıklandı. WhatsApp'ın Pin özelliği gibi çalışacak olan "yüksek öncelikli bildirimler" özelliği sayesinde kullanıcı tarafından belirlenen kişilerden gelen bildirimler başta görülebilecek.

NE ZAMAN TÜM KULLANICILARA AÇILACAK?

Android 5.0 ve üzeri sistemlerde çalışan bu özellik, iOS kullanıcıları için sunulmayacak.

iOS, bildirim sabitleme gibi bir opsiyon sunmadığı için bu özellik sadece Android kullanıcılarının kullanımına olacak.

Şimdilik Beta aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki haftalarda Play Store'da yayınlanacak güncelleme ile herkesin kullanımına açılması bekleniyor.