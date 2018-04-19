Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp'ın pin özelliği gibi çalışacak olan "yüksek öncelikli bildirimler" özelliği sayesinde kullanıcı tarafından belirlenen kişilerden gelen bildirimler başta görülebilecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:31
Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

WhatsApp, Android platformunda Beta testlerine devam ediyor. Android için WhatsApp Beta 2.18.117 sürümü ile yeni bir özelliğin geldiği ortaya çıktı. Shift Delete'in haberine göre yeni özelliğin adının "yüksek öncelikli bildirimler" olduğu açıklandı. WhatsApp'ın Pin özelliği gibi çalışacak olan "yüksek öncelikli bildirimler" özelliği sayesinde kullanıcı tarafından belirlenen kişilerden gelen bildirimler başta görülebilecek.

NE ZAMAN TÜM KULLANICILARA AÇILACAK?

Android 5.0 ve üzeri sistemlerde çalışan bu özellik, iOS kullanıcıları için sunulmayacak.

iOS, bildirim sabitleme gibi bir opsiyon sunmadığı için bu özellik sadece Android kullanıcılarının kullanımına olacak.

Şimdilik Beta aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki haftalarda Play Store'da yayınlanacak güncelleme ile herkesin kullanımına açılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:31
  1. WhatsApp
  2. yeni özellik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ravza Kavakçı kararın ardından konuştu: Hesap veriyorlar
    1. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    2. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    3. Kırgızistan'da hükümet düştü
    4. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    5. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    6. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    7. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    8. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    10. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    11. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    12. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    13. "Spora değil, skora önem veren bir..
    14. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    15. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    16. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    17. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    18. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    19. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    20. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum