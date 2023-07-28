WhatsApp'a yeni özellik, bu da oldu! Şok etti: Mesaj atarken buna ihtiyaç olmayacak! Bomba detayı geldi

WhatsApp, sesli mesajlar özelliğine benzettiği görüntülü mesajlar özelliğini duyurdu. Bu özellikle beraber 60 saniyelik videolar çekerek diğer kullanıcılara mesaj gönderebileceğiz. Görüntülü mesajlar özelliğinin şu anda kademeli olarak sunulduğu ve önümüzdeki haftalarda herkes için kullanıma sunulacağı belirtildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'in sesli mesajlar özelliğinin yanına ek olarak görüntülü mesaj özelliğini getirdiği belirtildi. Görüntülü mesajlar sayesinde, 60 saniye içinde söylemeniz ve göstermeniz gerekenleri kaydedip sohbetlere yanıt verilebilecek.

WhatsApp'in bu özellikle beraber, birine mutlu yıllar dilemek, bir şakaya gülmek ya da iyi haberler getirmek gibi durumlarda önemli anlara mesaj gönderilen kullanıcıyı da ortak etmeyi hedefliyor.

Öte yandan şirket görüntülü mesaj göndermenin, sesli mesaj göndermek kadar basit olduğunu vurguladı.

Sohbette otomatik olarak "sessiz" oynatılacak

Bir kullanıcıya görüntülü mesaj göndermek istenildiğinde video moduna geçerek kaydetmeye basılı tutmak gerektiği kaydedildi. Ayrıca sohbette açılan videolar otomatik olarak sessiz bir şekilde oynatılacağı ancak dokunulduğu zaman sesinin açılacağı vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarına sunduğu bir diğer özellik ise bilinmeyen WhatsApp aramalarını sessize alma oluyor. Bu özellik özelikle gizliliğini artırmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Özelliğin temel amacı ise dolandırıcılık, spam ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik bir şekilde filtreleyerek ekstra bir koruma düzeyin sunmak. Bu özelliği etkinleştirdiğiniz zaman gelen aramalar telefonunuzda çalmaz ancak arama geçmişinizde kaydedilmeye devam eder. Bu, herhangi birinin önemli çağrı olması durumunda sonradan geçmişinizi gözden geçirmenizi sağlıyor.

Platformun sunduğu son özellik ise görüntülü arama anında dikey moddan yatay moda geçmek oluyor. Bu özellik birçok kullanıcı için önemli bir sorundu. Yeni özellik sayesinde aynı anda ekranda daha fazla kişiyi görmeniz mümkün olacak. Ayrıca daha geniş bir görüşle arayanlar aynı anda birden fazla katılımcıyı görebilecek.



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