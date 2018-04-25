WhatsApp'a yaş sınırlaması geliyor!

Günümüzde WhatsApp kullanıcılarının servisi kullanabilmeleri için 13 yaşında olmaları gerekirken, mayıs ayında AB çapında yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yasası'yla birlikte bu sınır değişebilir.



YAŞ DOĞRULAMASI İSTEYECEK



WhatsApp önümüzdeki haftalarda Avrupalı kullanıcılardan yeni kullanım şartlarını onaylamalarını isterken aynı zamanda yaşlarını da doğrulamalarını talep edecek.

WhatsApp'ın kullanıcı yaşlarını nasıl doğrulayacağı ise bilinmiyor.



AVRUPA BİRLİĞİ ŞİRKETLERİ ZORLUYOR



Avrupa ülkelerinde 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan GDPR (General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Yasası) isimli veri koruma yasası, teknoloji şirketlerini AB ülkelerindeki veri pratiklerini büyük ölçüde değiştirmeye zorluyor.



AVRUPA DIŞINDA 13 OLACAK



GDPR kapsamında Avrupalı kullanıcılar tıpkı Google'daki 'unutulma hakkı' gibi kullandıkları tüm dijital servislerdeki kişisel verilerini platformlardan silme hakkına kavuşacak.

Yasa kapsamında WhatsApp'ın Avrupa'daki yaş sınırının 16'ya çıkması beklenirken, dünyanın geri kalanında ise 13 yaş sınırının uygulanmaya devam edilmesi bekleniyor.