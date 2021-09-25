WhatsApp'a süper özellik geldi

WhatsApp’ın uzun bir test sürecinden sonra 2020'de resmi olarak uygulamaya başladığı Dark Mode özelliği, WhatsApp'a getirdiği avantajlar hem kullanıcı açısından hem de cep telefonu pili açısından dikkate almaya değer.

Bu özelliği aktif etmediğiniz takdirde binlerce piksel aktif özellikte kalıyor ve AMOLED ekranlarda daha fazla güç tüketiyor.

Karanlık mod

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Karanlık Modun yanında yeni özelliği olan Süper Karanlık Mod ile kullanıcıya bazı özellikler sunuyor. İşte yeni mod ile gelen özellikler ve işlevsellikler.

Teknolojioku'nun haberine göre, karanlık mod etkinleştirildiğinde, piksellerin birçoğu kapatılır veya parlaklıklar azaltılır. İşte bu da terminalin pilini doğrudan etkiler ve cihazın özerkliğinin daha fazla olmasına izin verir. Ayrıca, ekranlardan gelen mavi ışık vücudumuzu etkileyerek uykuya dalmamızı zorlaştırdığından, bu özellik karanlık modda önemli ölçüde azalır. Bunun ise görsel sağlığımız ve dinlenmemiz üzerinde büyük etkisi vardır.

Ancak, fazladan bir karanlık dokunuşuna ihtiyaç duyan kullanıcılar var gibi görünüyor. Bunu çözmek için Facebook, WhatsApp'ta karanlık seviyesini ayarlamanıza ve hatta süper karanlığa yükseltmenize olanak tanıyan ve konuşmalarınızda sahip olduğunuz tüm arka plan desenlerini pratik olarak gizleyen yeni bir işlev duyurdu.

Süper karanlık mod

Yakın zamanda piyasaya sürülen bu özellik size bulunduğunuz modda parlaklık seviyesini manuel olarak kalibre etmenize, artırmanıza veya azaltmanıza izin veriyor. Bu nedenle, ekranın ne kadar düşük veya ne kadar az göstermesi gerektiğini belirliyorsunuz. Bu da cep telefonunuzun daha az enerji tüketmesini ve daha fazla aktif çalışmasını sağlıyor.

Süper karanlık mod nasıl etkinleştirilir?

Android veya iOS'ta WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

WhatsApp'ı açın ve Ayarlar'a tıklayın (sağ üst köşedeki üç noktalı simge)

Sohbetler bölümünü arayın ve bu bölümün içindeki Tema bölümünden Koyu seçin

Sohbetler altında Duvar Kağıtları bölümünü açın

Yeni çubuğun görünmesi için Karanlık Modu etkinleştirmiş olmanız gerekiyor

Duvar Kâğıdı Karartma bölümünden manuel olarak ayarlayın

Şimdi çıtayı istediğiniz gibi ayarlayın, ne kadar karanlık olursa o kadar fazla enerji tasarrufu sağlanır.