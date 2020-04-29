Whatsapp'a 'Messenger Rooms' özelliği

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle video konferans uygulamalarının popüler hale gelmesi sosyal medya devi Facebook'u da harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde 'Messenger Rooms' isimli yeni bir özelliğini duyuran Facebook'un, bu yeni özelliği Whatsapp'ta da kullanılabilir hale getireceği iddia edildi.

WABetaInfo’nun WhatsApp’ın 2.20.139 sürümünde yaptığı araştırmada Messenger Rooms’a bir geçiş bulunduğu ancak bu geçişin şu anda çalışmadığı belirtildi.

Facebook’un duyurduğu yeni 'Messenger Rooms' özelliğinin ilerleyen günlerde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.