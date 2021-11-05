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Teknoloji WhatsApp'a devrim niteliğinde 4 yeni özellik geliyor!
Teknoloji

WhatsApp'a devrim niteliğinde 4 yeni özellik geliyor!

Türkiye'de mahremiyet ihlalleriyle gündeme gelen WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Yapılacak olan yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği masaüstünde de uygulanacak. Ve en önemlisi artık kullanıcılar çevrimdışı mesajlaşabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:06:00 -
WhatsApp'a devrim niteliğinde 4 yeni özellik geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu.

Bu özellik ilk kez kullanılacak

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Mobil versiyonda kullanılan bu özellik, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

Çıkartma önerisi

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen çıkartmayı seçerek daha hızlı yazışabilecek.

Çevrimdışı mesajlaşma

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak. Yani kullanıcılar artık çevrimdışıyken de mesaj gönderip, alabilecek.

Uçtan uca özelliği

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

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