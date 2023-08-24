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Sosyal Medya WhatsApp'a çok yeni özellik! Artık gruplara...
Sosyal Medya

WhatsApp'a çok yeni özellik! Artık gruplara...

Yeniakit Publisher
2023-08-24 11:22:00 -
WhatsApp'a çok yeni özellik! Artık gruplara...

WhatsApp, grup kurarken isim koyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, grup kurarken isim koyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in aktardığına göre WhatsApp artık isim vermeden küçük gruplar oluşturulmasına izin verecek.

İsimsiz grupların 6 üye sınırına sahip olduğu bildirildi.

Buna ek olarak, WhatsApp'ın isimsiz gruplar için üyelerine göre otomatik olarak yer tutucu isimler oluşturacağı bildiriliyor.
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