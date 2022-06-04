WhatsApp'a bomba özellik geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, ortaya çıkan yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Geçen günlerde platformun bir ‘mesaj düzenleme’ özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu aktarılmıştı.

Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında herkesin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik, ‘Herkesten Sil’ veya ‘Benden Sil’ seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak tanıyor.

WebTekno'da yer alan habere göre; bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarınızın sildiği mesajları geri almasını söyleyebileceksiniz.

İşlemi geri alma butonu

WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre WhatsApp, yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün.



Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz, bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz.

Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında ‘Mesaj Silindi’ ifadelerinin bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor.



Bu bildirimin yan kısmında ise işlemi geri almanızı sağlayacak ‘Undo’ (Geri Al) butonunu görülüyor. Bunun Gmail’de yer alan geri alma özelliğine benzediği söylenebilir.

Özelliğin hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabilmesi mümkün. Ancak, geri alma butonunun ‘Herkesten Sil’ özelliği ile silinen mesajlarda çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Ekran görüntüsünde yeni özelliğin ‘Benden Sil’ ile birlikte silinmiş bir mesajda kullanıldığı görülüyor.

Bunun yanı sıra bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu; yani ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağının bilinmediğini eklemek gerek.