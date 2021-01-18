  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı
Teknoloji

WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı

WhatsApp'ın kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik oluşturduğu endişe sonrası, 250 milyon nüfuslu Endonezya'da Türkiye çılgınlığı başladı. Endonezyalılar Türkiye'nin yerli sosyal iletişim platformu BiP’e geçmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:06:00 - 2021-01-18 16:20:09
WhatsApp'a beklemediği darbe! 250 milyon nüfuslu ülkede Türkiye çılgınlığı

Orta Cava eyaletinde öğretmenlik yapan Heriyanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BİP uygulamasını, WhatsApp'tan daha iyi görüntülü arama özelliği, bin kişiye kadar sohbet grubu oluşturma ve çeşitli kanalların aboneliğine izin vermesi nedeniyle kullanmaya başladığını belirtti.

Ticaret yapanlar için de kullanımının uygun olduğunu söyleyen Heriyanto, "Arkadaşlarıma BİP’e geçmesini tavsiye ediyorum. Müslüman bir ülke olan Türkiye tarafından geliştirilen bir uygulama olmasından dolayı da gurur duyuyorum." dedi.

Jambi eyaletinde anestezi uzmanı olan Ahmad Faishal Fahmi ise "Türkiye’nin bu girişimini takdirle karşılıyorum. WhatsApp’a göre, BİP’in video kalitesi daha iyi ve daha kolay okunabilen bir ara yüze sahip." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya kayıt olmada bazı operatör numaraları için SMS doğrulanmasının hala zor olduğunu aktaran Fahmi, uygulamada henüz Youtube canlı yayını ve farklı yazı tipi çeşitliliği özelliklerinin de olmadığını kaydetti.

Dünya çapında kabul görebilir

Fahmi, "BİP uygulaması içerisinde online ödeme sistemi de olacak şekilde hızlı bir şekilde geliştirilirse dünya çapında ya da en azından Müslüman ülkelerde kabul gören bir uygulama haline gelmemesi imkansız değil." şeklinde konuştu.

Facebook’un mahremiyet haklarını göz ardı eden politikasıyla Müslümanların ifade özgürlüğünü kısıtladığını belirten Fahmi, bir çok Endonezyalının Facebook’a karşı da BİP uygulamasını tercih ettiğini söyledi.

BİP güvenli

Başkent Cakarta’da bilişim uzmanı olan Ahmad Ufuwan da "BİP, kullanımının kolay olmasından dolayı herkesin kolayca adapte olabileceği bir platform. BİP uygulamasını kullanırken kendimi rahat hissediyorum ve BİP veri güveliği de taahhüt ediyor." şeklinde konuştu.

Ufuwan ayrıca "BiP, iki ülke arasında tarihi bağların olması nedeniyle Endonezya'da WhatsApp'ın yerini alacak bir uygulama olmayı hak ediyor" dedi.

50 milyondan fazla indirildi

Google Play Store’un 16 Ocak verilerine göre, BİP dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Dünya çapında 106 dile anlık çeviri imkanı ve döviz kuru gibi çok çeşitli yardımcı özellikler sunan uygulama, güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim imkanı sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca, aynı anda 10 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyor.

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?
Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Teknoloji

Bip nasıl kullanılır, Bip nasıl açılır, Bip nasıl indirilir? Bip WhatsApp’ı yerine kullanılır mı?

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Teknoloji

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Ne olursa olsun yapmayın! Artık WhatsApp'ta bunları paylaşan yandı
Ne olursa olsun yapmayın! Artık WhatsApp'ta bunları paylaşan yandı

Gündem

Ne olursa olsun yapmayın! Artık WhatsApp'ta bunları paylaşan yandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!
Dünya

Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleye..
Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

Doğu Akdeniz ve Ege'de tepki çeken adımlara imza atan Yunanistan, ordusunu güçlendirmeye başladı. Atina yönetimi, orduya 15 bin asker alımı ..
İşgalden kurtarılmıştı! Türkiye'yi seçme kararı aldılar
Dünya

İşgalden kurtarılmıştı! Türkiye'yi seçme kararı aldılar

Dağlık Karabağ'daki savaşı kazanan Azerbaycan, bölgede imar çalışmalarına başladı. Azerbaycan hükümeti, Dağlık Karabağ'ın imarında Türk şirk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay