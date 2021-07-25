WhatsApp yetkilisi açıkladı: Endişe duyuyoruz

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, 2019 yılında NSO Grup'a açılan dava ve Pegasus zararlı yazılımı yakkında açıklama yaptı.

İlk olarak 2016 yılında keşfedilen ve son günlerde sıkça konuşulan Pegasus zararlı yazılımı tekrar gündeme geldi. WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, Pegasus zararlı yazılımı ve NSO Grup ile ilgili açıklama yaptı.

Cathcart: “Kanıtlar 2019 davası ile örtüşüyor.”

The Guardian gazetesinde yayınlanan röportajda açıklama yapan Will Cathcart, “2019 yılında dünya çapında üst düzey yetkilileri hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Binlerce kullanıcının hacklendiği NSO Grup saldırısı WhatsApp ve Facebook’u da etkiledi. Bu yüzden 2019’da dava süreci başladı.” ifadelerini kullandı.

Gazeticiler, siyasiler ve diplomatlar başta olmak üzere birçok farklı kesimden kişiyi hedef alan saldırıların son kurbanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

WhatsApp çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladı. Bu kapsamda birden fazla cihazda çalışabilirken, telefon bağımlılığı kalkacak.

Cathcart, 17 haber kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülen soruşturmadan elde edilen verilerin 2019 olayları ile örtüştüğünü belirtti.

İddiaları doğrulanmamış teoriler olarak nitelendiren NSO Grup hakkında konuşan Cathcart, “İki hafta içerisinde 1.400’den fazla kullanıcıya saldırı düzenlendi. Bu bize daha uzun bir zaman diliminde çok daha fazla insanın saldırıya maruz kaldığını gösteriyor.” dedi.

'Endişe duyuyoruz'

Pegasus zararlı yazılımı konusunda endişe duyduklarını belirten Cathcart, “Bu olayın internet ve kişisel bilgi güvenliği için yeni bir çağ açması gerekiyor. Cep telefonları herkes için güvenli cihazlar olmalı. Hükümetler NSO Grup tarafından gerçekleştirilen tüm saldırıları finanse ediyor.” ifadelerini kullandı.

Cathcart tarafından yapılan açıklamalara cevap veren NSO Grup, şirketin daha güvenli bir dünya oluşturmayı hedeflediğini belirtti.