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Teknoloji WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! İşte uygulamanın son sürprizi
Teknoloji

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! İşte uygulamanın son sürprizi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:43:00 -
WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! İşte uygulamanın son sürprizi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Yeni özelliğin kullanıcılara olumlu etkisi olacağı düşünülüyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma aracı olan WhatsApp, gelen yenilikler sayesinde gelişmeye devam ediyor. Bir dönem ciddi kan kaybı yaşamış olmasına karşın sonrasındaki süreçte eski gücüne kavuşan uygulama, bir süre önce gündeme gelen bir özelliği kullanıma sundu. Bahsi geçen özellik, hem Android hem de iOS telefonlar için servis edildi. İşte detaylar.

Bundan birkaç ay önce WhatsApp’ın kullanıcılarına mesaj göndermeye başlayacağı haberleri gündeme gelmişti. İşte bu haberler, şimdi gerçeğe dönüştü. Yani günün birinde WhatsApp’tan mesaj alırsanız sakın şaşırmayın. Uygulamanın kullanıcılarına mesaj göndermesinin konusu ise gelen yeni özelliklerin tanıtımı ve kullanımıyla alakalı olacak diyebiliriz.

Ayrıca platformun kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak adına kullanıcı adının yanına doğrulama rozeti ekleyeceğini de ifade etmeden geçmeyelim.

WhatsApp’tan mesaj almak istemeyenler de elbette olacaktır. Eğer siz de onlardan biriyseniz tek yapmanız gereken şeyin WhatsApp’ın mesajlarını engellemek olduğunu ifade edelim. Yani eğer mesaj almak istemiyorsanız, almama hakkınız mevcut durumda. Uygulamaya gelen bu yeni özelliğin yıllardır Telegram’da kullanıldığını da söylemiş olalım. Telegram yıllardır kullanıcılarına gelen yeni özellikleri video ve görsel detaylar içeren mesajlarla beraber anlatıyor. Bunun bir benzerinin WhatsApp için de uygulanacak olması gayet olumlu bir gelişme.

Teknolojioku
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