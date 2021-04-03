  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem WhatsApp yazışmaları her şeyi ortaya çıkardı! Gündüz doktor, akşam...
Gündem

WhatsApp yazışmaları her şeyi ortaya çıkardı! Gündüz doktor, akşam...

İstanbul'dan Ankara'ya, piyasaya sürmek için yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getiren aile hekimi Dr. Ömer Ali E. ve kendisine yardım eden Gökhan D. gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:11:00 - 2021-04-03 10:07:32
WhatsApp yazışmaları her şeyi ortaya çıkardı! Gündüz doktor, akşam...

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, geçen hafta İstanbul’dan Ankara’ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Milliyet’in edindiği bilgiye göre şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüste arama yapan polis ekipleri, otobüsün bagaj bölümünde bulunan karton içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 370 tablet halinde toplamda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Kargoyu almaya gelen Gökhan D. gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından operasyon başka bir boyut kazandı. Gökhan D.’nin uyuşturucu maddeyi Mamak’ta bir aile sağlık merkezinde görev yapan Doktor Ömer Ali E. için aldığı belirlendi.

 Para karşılığı anlaşmış

Gökhan D.’nin yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktığı, para karşışığı Dr. Ömer Ali E.’nin kuryelik teklifini kabul ettiği öğrenildi. Ömer Ali E.’nin olay günü aile hekimliğinde işi çıktığı için uyuşturucu maddeyi almaya gidemediği, bu nedenle Gökhan D.’yi gönderdiği kaydedildi. Gökhan D.’nin bir süredir Ömer Ali E. tarafından uyuşturucu madde alma ve piyasaya dağıtma sürecinde kullanıldığı belirtildi.

Otobüs bagajında

Ömer Ali E.’nin, deşifre olmadan uyuşturucu temin etmek için uyuşturucu maddenin, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerin bagaj bölümünde kayıt dışı yöntemle Ankara’ya gelmesini sağladığı belirlendi. Otobüs firmalarının, “bir yakınına kargo gönderiliyorum” denilerek atlatıldığı tespit edildi.

Adli kontrolle serbest

Hakkındaki iddiaları reddeden Dr. Ömer Ali E.’nin Gökhan D. ile yaptığı WhatsApp yazışmaları uyuşturucu ticareti yaptığını belgeledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

ttblidir
  • Yanıtla

Mehmet

Adaletiniz batsın
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dolar alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Dolar alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim kritik seviyeyi açıkladı

Hafta boyunca dolar kurundaki dalgalanma çok büyük bir değişkenlik göstermeden devam etti. Uzmanlar, dolar için kritik seviyeyi açıkladı...
Görenler hayrete düştü: Mustafa İslamoğlu 9 yıl önce Teravih Namazı'nı böyle anlatmış!
İSLAM

Görenler hayrete düştü: Mustafa İslamoğlu 9 yıl önce Teravih Namazı'nı böyle anlatmış!

Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Teravih Namazı provokasyonu yapan Mustafa İslamoğlu adlı 'İlahiyatçı'nın, 9 yıl önce Teravih Namazı..
YSK'dan Gelecek Partisi kararı
Siyaset

YSK'dan Gelecek Partisi kararı

Yüksek Seçim Kurulu, Gelecek Partisinin seçimlere girme yeterliliğini sağladığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay