Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor

WABetaInfo ekibi, Whatsapp'ın güncellenen Android beta sürümünde Whatsapp Web'e parmak iziyle giriş yapılmasını sağlayan yeni bir özelliği ortaya çıkardı. 2.20.200.10 güncellemesiyle birlikte keşfedilen özelliğin, kullanıcıların güvenliğini arttırması bekleniyor.

Söz konusu özellik ile birlikte, Whatsapp Web'e giriş yapmak için QR kod kullanılmasına gerek kalmayacak. Kullanıcılar, parmak iziyle de Whatsapp Web'e erişebilecek. Böylece bir kullanıcının, başka bir kullanıcının Whatsapp hesabına erişmesi engellenmiş olacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olduğu bildirilen söz konusu özelliğin nasıl kullanılacağı ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.