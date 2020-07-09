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Teknoloji

WhatsApp web karanlık mod nasıl yapılır?

WhatsApp web karanlık mod nasıl yapılır? Uzun zamandır WhatsApp için karanlık modun gelmesini isteyen binlerce kullanıcı, farklı yollar deneyerek bu güzelliği uygulayabiliyorlardı. Bütün bu çabaların ve kullanıcılarının isteğini gören WhatsApp, uygulamanın içerisine, karanlık modu ekledi. İndirme ya da şifre gerekmeksizin ayarlardan erişebileceğiniz gece modunun eklenti şeklinde olmaması ve kolay erişilebilir olması da büyük bir pratiklik. Peki ama WhatsApp karanlık, siyah mod ya da bir farklı ismi ile gece modu nasıl yapılır? Ayarlardan değişimler nasıl takip edilir? Yeni WhatsApp güncellemeleri ve gece modu detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:50:00 -
WhatsApp web karanlık mod nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıları uzun zamandır gece modunun kullanımı için yeni yollar arıyordu. Eklentiler veya farklı uygulamalarla bu isteğini yerine getirmeye çalışan kullanıcıların sesini WhatsApp duydu ve eklentilere gerek kalmadan, sadece ayarlardan yapılacak ufak bir değişiklikle gece modunu kullanmaya olanak sağladı. Peki ama gece modu, siyah mod nasıl uygulanır?

WhatsApp'ı bilgisayarınızda açıp, karekodu okuttuktan sonra uygulama tam anlamıyla açılmış oluyor. Sol tarafta kişilerinizin üst kısmında bulunan profil fotoğrafınızın olduğu görev çubuğu üzerinde üç adet buton bulunuyor. 

buton whatsapp

Yukarıdaki gibi sıralanmış olan butonların en sağında üst üste duran üç noktaya tıklayarak "diğer seçeneklere" ulaşıyorsunuz. Tıkladığınızda karşınıza çıkan listeden "Ayarlar" kısmına tıklayın ve "Tema"ya basın. Son olarak karşınıza çıkan işlemlerden "Koyu renk" yazanı tıklayarak kullanıma geçebilirsiniz.

whatsap buton karanlık mod

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