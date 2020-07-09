WhatsApp web karanlık mod nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıları uzun zamandır gece modunun kullanımı için yeni yollar arıyordu. Eklentiler veya farklı uygulamalarla bu isteğini yerine getirmeye çalışan kullanıcıların sesini WhatsApp duydu ve eklentilere gerek kalmadan, sadece ayarlardan yapılacak ufak bir değişiklikle gece modunu kullanmaya olanak sağladı. Peki ama gece modu, siyah mod nasıl uygulanır?

WhatsApp'ı bilgisayarınızda açıp, karekodu okuttuktan sonra uygulama tam anlamıyla açılmış oluyor. Sol tarafta kişilerinizin üst kısmında bulunan profil fotoğrafınızın olduğu görev çubuğu üzerinde üç adet buton bulunuyor.

Yukarıdaki gibi sıralanmış olan butonların en sağında üst üste duran üç noktaya tıklayarak "diğer seçeneklere" ulaşıyorsunuz. Tıkladığınızda karşınıza çıkan listeden "Ayarlar" kısmına tıklayın ve "Tema"ya basın. Son olarak karşınıza çıkan işlemlerden "Koyu renk" yazanı tıklayarak kullanıma geçebilirsiniz.