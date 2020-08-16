WhatsApp kullanımı tüm dünya üzerinde oldukça yaygın. WhatsApp servisini telefondaki mesaj ve kişileriniz bozulmadan bilgisayar üzerinden de kullanmanız mümkün.

Milyonların aktif kullandığı uygulama WhatsApp nedir? WhatsApp, Erlang programlama dili ile yazılmış olup ilk kez yayınlandığı 2010 yılından itibaren büyük bir ivme kazanmış, akıllı telefon kullanan hemen hemen herkesin kullandığı bir uygulama haline gelmiştir.

WhatsApp Web nedir?

WhatsApp uygulamasını bilgisayarınıza taşıyan WhatsApp Web sayesinde mesajları bilgisayardan yanıtlayabilirsiniz. WhatsApp web, WhatsApp Inc. tarafından düzenlenmiş ve geliştirilmiş olup, kullanıcıların WhatsApp mesajlarına bilgisayar üzerinden ulaşmalarını sağlayan bir servistir.

WhatsApp Web uygulamasını mobil dışında başka bir ortamda açtığınızda mesajlarınız ve kişileriniz aynı telefonda olduğu gibidir.

WhatsApp Web'i neden kullanmalıyım?

Milyonların her gün aktif olarak kullandığı WhatsApp uygulamasını bilgisayarda iş yapan kişilerin kullanması için WhatsApp Web daha kolaydır. Çünkü WhatsApp mesajlarını için bilgisayar ortamında çalışırken sık sık telefonunuza bakmanız gerekmez. Ayrıca bilgisayar üzerinde çalıştığınız dosyalarınızı bir maile gerek kalmadan WhatsApp Web ile kolaylıkla paylaşmış olursunuz.

WhatsApp Web ile hangi dosyaları paylaşabilirim?

Web sürümü ve masaüstü sürümü için gelen özellikte yalnız tek bir şartı var. Oda dosyayı göndereceğiniz kişi de WhatsApp’ın son sürümünü kullanması gerekiyor. Eğer dosya paylaşımı yapacağınız kişinin WhatsApp'ı kişilerinizde de kayıtlı ise işiniz çok kolay. WhatsApp Web 100 megabyte ile sınırlı olmak koşulu ile dosyalarınızı, fotoğraf, video, ses kaydı gibi tüm dosyalarınızı paylaşabilirsiniz.

WhatsApp Web’e nasıl giriş yaparım?

WHATSAPP WEB GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

WhatsApp web servisini bilgisayarınızdan kullanmak için masaüstü bilgisayarınızdan https://www.whatsapp.com/download linke tıklayarak karşınıza çıkan ekrandan telefon veya masaüstü/PC ortamında kullanabileceğiniz servisi indirebilirsiniz.

WhatsApp Web masaüstü nasıl kullanılır?

WhatsApp web kullanmak için WhatsApp'ın en güncel sürümünü kullmanız gerekiyor. Bunun için gerekli güncellemeleri telefonunuzun uygulama mağazası üzerinden yapabiliriz. WhatsApp Web kullanmak için bir diğer önemli nokta bilgisayarınızda Google Chrome tarayıcısının yüklü olması gerekir. Aksi takdirde WhatsApp Web’i kullanamazsınız. Peki WhatsApp web nasıl kullanılır?

Yapmanız gereken ilk şey www.whatsapp.com adresine gitmeniz. Bu adrese gittikten sonra karşınıza bir QR kodu gelir. Bu QR kodu telefonunuzun WhatsApp uygulamasında taratın. WhatsApp uygulamasına girin WhatsApp Web seçeneğini tıklayıp QR kodu taratın. QR kodu tarattıktan sonra anında eski konuşmalarınız ve WhatsApp Web arayüzü ekranınıza gelir. Buradan eski konuşmalarınızı, gönderdiğiniz fotoğrafları, videoları görebilirsiniz ve yeni kişiye mesaj atabilirsiniz. Üstelik WhatsApp web üzerinden mesaj gönderim süresü mobil WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz süre kadar hızlıdır. Ayrıca WhatsApp web ile ses kaydı göndermeniz mümkündür. Telefondaki gibi mikrofona basılı tutarak ses kaydını dilediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Peki, WhatsApp web ile başka neler yapabilirsiniz?

Bilgisayarınızda bulunan bir resmi karşı tarafa gönderebilirsiniz. Bilgisayarınızın kamerasını kullanarak fotoğrafınızı çekip dilediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra bilgisayarınızda bulunan dosyalarınızı WhatsApp kişilerinizle paylaşabilirsiniz. Eteçmınt seçeneğini tıklayarak bilgisayarınızzdaki dosyayı seçip gönderim sağlayabilirsiniz. WhatsApp web ile Emoji gönderimi de mümkün. WhatsApp web ile WhatsApp kişilerinize emoji de gönderebilirsiniz Hatta daha önce kaydettiğiniz emojileriniz WhatsApp Web üzerinde mevcuttur. WhatsApp Web üzerinde profil ve durum ayarlarınızı da güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri de etkinleştirebilir veya sessize alabilirsiniz. Yardım sekmesinden sık sorulan sorulara erişebilirsiniz. Çıkış seçeneğinden ise WhatsApp Web ile işiniz bittiğinde tarayıcı üzerinden WhatsApp Web bilgilerinizi kaldırmanızı sağlar. Eğer çıkış seçeneğine basmazsanız WhatsApp Web ara yüzü bilgisayar üzerinde açık kalacaktır.

Mac bilgisayarlar Web WhatsApp için uygun mu?

Masaüstü uygulaması Windows ve Mac ile uyumlu. Bilgisayarınızda Windows 8 ve daha üstü / macOS 10.10 ve daha üstü bir işletim sistemi yüklü olmalı. Aynı zamanda Linux kullanıcıları yanlızca tarayıcı ile WhatsApp Web hizmetinden yararlanabiliyor.

WhatsApp Web QR kodu nasıl taratılır?

Bilgisayarınızdan web tarayıcınızı açın Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com/ adresini açın. Kullandığınız telefon üzerinden WhatsApp’ı açın. Android yazılımı yüklü olan telefonlarda Sohbet ekranı üzerindeyken Menü > WhatsApp Web adımını izleyin. Apple yazılımı olan iPhone’da Ayarlar > WhatsApp Web şeklinde ilerleyin.

Windows Phone ve Nokia S60 yazılımlarında ise Menü > WhatsApp Web adımlarını takip edin. Bunun ardından telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızın ekranına doğru tutarak QR kodunu taratın.

Tarama işlemi bittiğinde önünüze mobildeki görüntüsü ile aynı şekilde WhatsApp uygulamanız ekrana gelecektir.