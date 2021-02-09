WhatsApp videoları sessize nasıl alınır?

Facebook’un kardeş kuruluşu WhatsApp, kullanıcıların mahrem bilgilerine ulaşmak için kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi skandalını erteledi. Kullanıcıların verilerini üçüncü kişilere satmak isteyen WhatsApp’a büyük tepki gelmişti. Milyonlara kullanıcısını kaybeden WhatsApp, yeniden göze girmek için yeni özellikleriyle kullanıcısının gözünü boyamaya başladı.

WhatsApp şimdi ise platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp, Google Play Beta Programı'nda yer alan kulllanıcılar için son derece kullanışlı olabilecek yeni bir özellik yayınladı. Google Play Beta Programı'nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, videoları sessize almak mümkün hale geldi. Bu kullanıcılar bir videoyu başkasına gönderirken isteğe bağlı olarak sesini kapatabiliyorlar. Özelliğin önümüzdeki günlerde tüm WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

Whatsapp nasıl sessize alınır?

Whatsapp bildirimler nasıl yönetilir? Bildirim tercihlerini WhatsApp ayarlarınızdan kolayca yönetebilirsiniz.