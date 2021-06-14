WhatsApp tepkiler sonrası harekete geçti

Yeni Akit Ankara

WhatsApp, tarihinin ilk gizlilik odaklı reklam kampanyasını başlattı. WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, BBC'ye yaptığı açıklamada "Hükümetlerin daha az değil daha fazla güvenlik talep etmesi gerekiyor" dedi. 2021'in başında şartlar ve kurallarını değiştirdikten sonra kullanıcılardan yoğun eleştiri alan çevrimiçi mesajlaşma platformu, hükümetlerden gelen "şifreleme konusunda taviz verme" baskısına karşı sağlam bir duruş sergilediğini açıkladı.

Cathcart, “İnsanların güvenliğini sağlamanın ilk adımı, güçlü bir güvenliğe sahip olmaktır. Bize göre hükümetler ortaya çıkıp bu şirketlerden daha güçsüz bir güvenlik sistemi oluşturmasını talep etmemeli. Şirketleri en güçlü güvenliği sağlamaları için teşvik etmeli, hatta zorlamalı” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası alanda yayılacak olan reklam kampanyası, bugün İngiltere ve Almanya'da başlarken, WhatsApp, uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyor. Yani mesajlar, sadece o anda gönderilen ve gönderen cihazlarda görülebiliyor. WhatsApp'ın kendisi ya da sahibi olduğu Facebook, hiçbir mesajı göremiyor, müdahale edemiyor ya da legal süreçlerde kullanamıyor.”

Yaşa dışı içerikle mücadele

Firmanın kendisi mesajların içeriğini göremiyor ancak yasa dışı materyalin ya da büyük ölçekte paylaşılan yanlış bilgilerin engellenmesi için bazı araçlar geliştirdi. WhatsApp her ay yaklaşık 2 milyon hesabı yasaklıyor. Cathcart, 2020'de de 300 binden fazla görseli "Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar için Ulusal Merkez"le paylaştıklarını açıkladı. Yanlış bilginin yayılmasını engellemek için de çok sayıda yönlendirilmiş mesajlar işaretleniyor, bir mesajın paylaşılabileceği kullanıcı sayısında da kısıtlamaya gidildi.

Kurallar ve şartlarla ilgili karışıklık

Ocak ayında, WhatsApp'ın kullanım koşullarında değişiklik gören kullanıcılar, artık bilgilerinin Facebook'la paylaşılacağını düşünerek platformdan ayrılmaya başladı. Bu değişim sonrası güncellemeyi yüklemeyenlerin WhatsApp'ı kullanamayacağı duyuruldu. Kişisel mesajların gizliliğinde de esneme olacağına inanan binlerce kullanıcı, uygulamadan çıkarak Signal ya da Telegram'a geçti.

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, değişimin WhatsApp üzerinden ödeme kabul etmeye başlayacak olan şirketlerle ilgili olduğunu; ancak yaşanan kafa karışıklığından kendilerinin sorumlu olduğunu ifade ederek, “Tekrar etmek gerekirse, güncellemede kullanıcıların özel konuşmalarının gizliliğiyle ilgili hiçbir değişim olmadı” dedi.