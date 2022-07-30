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Teknoloji WhatsApp sonunda duyurdu! Merakla beklenen özellik geliyor
Teknoloji

WhatsApp sonunda duyurdu! Merakla beklenen özellik geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaybolan mesajları saklama özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 18:52:00 -
WhatsApp sonunda duyurdu! Merakla beklenen özellik geliyor

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni güncellemeleriyle kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

WhatsApp, kaybolan mesajlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğe göre, kaybolan mesajları saklamak mümkün olacak.

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni güncellemeleriyle kullanıcılarını deneyimini kolay hale getiriyor.

WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıkmasının ardından, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yenilik, uygulamanın beta sürümünde ortaya çıktı. İşte detaylar!

Kaybolan mesajlar artık saklı hale gelecek

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği normalde bir kez görüntülemenin ardından, ekran görüntüsü alınmadığı takdirde kayboluyor. Bunun üzerine şirket, bu durumun üstesinden gelmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kaybolan mesajları saklama şansına sahip olacak.

İlk kez Mayıs ayında ortaya çıkan özellik, uygulamanın 22.14.0.70 iOS beta sürümünde ortaya çıktı. Yeni özelliğe göre, kaybolan mesajları saklamak mümkün olacak. Kaybolan mesajlar özelliği, kullanıcıların bir süre sonra kaybolan mesajlar göndermelerini sağlıyordu.

Tüm bunlara rağmen geliştirme aşamasında olan özellikle birlikte kaybolan mesajlar modunun açık olduğu mesajları saklayabileceksiniz. Ekran görüntüsünde yer alan uyarı, kullanıcıların mesajları tutabileceğinden bahsediyor. Aynı zamanda uyarı, grup sohbetlerinde her katılımcının sohbetteki mesajları nasıl tutabileceğinden bahsediyor.

Ek olarak rapora göre, WhatsApp’ın Sohbet Bilgileri kısmının altında yeni bir ‘Mesaj Tutuldu’ seçeneğinin de yer alması bekleniyor. Bu durum, kaybolan mesajların normal mesajlara dönülmesine izin vermesini sağlayacak.

Hala geliştirme aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak uygulama, kullanıcının sohbette mesajları tutabileceğini açıklayan bir pencere gösteriyor. Bu özelliğin yalnızca grup yöneticilerine mi yoksa tüm kullanıcılara mı sunulacağı ise henüz kesin değil.

Bunların yanı sıra birçok özellik daha geliştirme aşamasında yer alıyor. Bunlar arasında gruplardaki eski kullanıcıları görme ve Avatarlar özellikleri var. Her geçen gün yeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da artırmayı amaçlıyor.

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