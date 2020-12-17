Whatsapp son görülme nasıl kapatılır, Whatsapp son görülme nasıl gizlenir?

Whatsapp son görülme zamanı kapatma Apple-iphone nasıl olur? sorusu en çok sorulan sorular arasında. Whatsapp son görülme kapatma işlemi iphone’da ayarlar kısmından kapatılabilmekte. Bunun için Ayarlar, sohbet ayarları, gelişmiş ve son görülme zamanı tıklanılarak Whatsapp son görülme kapatılır.

Whatsapp son görülme nasıl gizlenir?

İlk olarak uygulamayı açın

Ardından sağ üstte bulunan 3 nokta işaretine tıklayın

Karşınıza çıkan 5 sekmeden “ayarlar” sekmesine tıklayın

Daha sonra size sunulan seçenekler arasından “hesap” bölümüne geçin

Burada açılacak sayfada gizlilik sekmesine bir kez daha tıklayın

Karşınıza son görülme, profil fotoğrafı, hakkımda ve durum seçenekleri çıkacak.

Burada bulunan ‘son görülme’ özelliğini eğer kimsenin görmesini istemiyorsanız hiç kimse konumuna getirin eğer değiştirmek istiyorsanız da ‘herkes’ seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Whatsapp son görülme ne demek?

Son görülme ve çevrimiçi, kişilerinizin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandıklarını ve çevrimiçi olup olmadıklarını gösterir. Bir kişinin çevrimiçi olması, cihazında WhatsApp’ın ön planda açık olduğunu ve İnternet’e bağlı olduğunu gösterir. Ancak bu, kişinin mesajınızı okuduğu anlamına gelmez.

Son görülme, kişinin WhatsApp’ı en son ne zaman kullandığını gösterir. Son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarımızdan kontrol edebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzu gizleyemeyeceğinizi lütfen unutmayın.

Belirli bir kişinin son görülme durumunu görememenizin birkaç farklı sebebi olabilir: Gizlilik ayarlarını bu bilgiyi saklayacak şekilde ayarlamış olabilir.

Siz gizlilik ayarlarınızı bu bilgiyi paylaşmayacak şekilde ayarlamış olabilirsiniz. Son görülme durumunuzu paylaşmazsanız diğer kişilerin son görülme durumlarını da göremezsiniz. Bu kişi sizi engellemiş olabilir.