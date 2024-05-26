WhatsApp renkleri değişiyor! İşte yeni hali

WhatsApp son aylarda aldığı tasarım değişikleriyle gündemde. Android ve iOS‘ta kapsamlı bir arayüz değişikliğine giden uygulama, şimdi de sohbetlere el atmış gibi görünüyor. Raporlara göre WhatsApp, sohbetlerin tema ve renklerini özelleştirme seçeneği sunacak.

WhatsApp mesaj baloncuklarının tasarımı renkleniyor

iOS için WhatsApp Beta’ya kayıtlı olan kullanıcılar, sohbet baloncukları için duvar kağıdı ve renk seçmeye izin veren yeni özelliği gözlemledi. iOS beta uygulamasının 24.11.10.70 sürümünde görülen tema özelleştirme araçları, sohbetlerin daha canlı hale gelmesini amaçlıyor.

Sızan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, sohbet balonları için beş farklı renk arasından seçim yapabilecek. Ayrıca tercih ettikleri bir duvar kağıdını tüm sohbetler için varsayılan arka plan olarak ayarlayabilecek.

Seçilen temanın yalnızca kullanıcı tarafında görüleceğini belirtmek gerekiyor. Yani sohbetteki diğer katılımcılar WhatsApp’ın standart yeşil temasını görmeye devam edecek. Yeni araçla birlikte uygulama arayüzünü kişiselleştirmek mümkün olacak.

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WhatsApp’ın uygulama arayüzünü daha esnek hale getirme çabaları devam ediyor. Ancak tema özelleştirme aracının hala geliştirme aşamasında olduğunu ve beta kullanıcıları arasında test edildiğini belirtmek gerekiyor.

Tema seçeneklerinin yanı sıra WhatsApp; profil fotoğrafları, sohbetler, durumlar için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Örneğin, kullanıcıların sadece metin açıklamalarıyla özel profil resimleri oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik geliştiriyor. Yeni özellik sayesinde, “saçlarım rüzgarda uçuşsun, arkada da güzel bir gün batımı olsun” gibi basit bir açıklama yaparak profil resminizi oluşturabileceksiniz.