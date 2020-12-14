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Teknoloji WhatsApp nasıl güncellenir? WhatsApp Web güncelleme
Teknoloji

WhatsApp nasıl güncellenir? WhatsApp Web güncelleme

WhatsApp nasıl güncellenir Samsung, Huawei, Aero, Plus, İOS, Android? Ücretsiz bir hizmet olarak WhatsApp, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda mesajlara ve aramalara izin verdiği için milyonlarca kullanıcısına sahip bir sosyal medya platformudur. Peki WhatsApp nasıl güncellenir?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:56:00 - 2020-12-14 15:57:36
WhatsApp nasıl güncellenir? WhatsApp Web güncelleme

Facebook uygulaması olan WhatsApp, iPhone, Android ve Windows telefonları, Mac veya Windows masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarla çalışır. WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, istediğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. WhatsApp, zaman zaman güncellemelere gitmekte. Peki WhatsApp nasıl güncellenir, WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır?

WhatsApp nasıl güncellenir?

WhatsApp’ı telefonunuzdaki uygulama mağazasından kolayca güncelleyebilirsiniz. 

WhatsApp nasıl güncellenir Android?

Google Play Store’a gidin ve WhatsApp’ı aratın. WhatsApp Messenger’ın yanındaki Güncelle düğmesine dokunun.

WhatsApp nasıl güncellenir iPhone?

App Store’a gidin ve WhatsApp’ı aratın. WhatsApp Messenger’ın yanındaki GÜNCELLE düğmesine dokunun.

WhatsApp nasıl güncellenir  KaiOS?

Uygulamalar menüsünden JioStore’a veya Mağaza’ya basın. Yana kaydırarak önce Sosyal’i, ardından WhatsApp’ı seçin. Tamam’a veya SEÇ > GÜNCELLE’ye basın.

WhatsApp Web güncelleme

WhatsApp sesli ve görüntülü arama

Sesli arama sayesinde aile ve arkadaşlarınızla, başka bir ülkede olsalar bile, ücretsiz konuşabilirsiniz. Ayrıca, ses veya yazı yeterli olmadığında, ücretsiz görüntülü arama sayesinde yüz yüze sohbet etme şansınız olur. WhatsApp sesli ve görüntülü arama, veri planınızdaki dakikalar yerine telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır. Böylece pahalı arama ücretleri için endişe etmenize gerek kalmaz.

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