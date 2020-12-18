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Teknoloji Whatsapp merakla beklenen o özelliği sonunda yayınladı
Teknoloji

Whatsapp merakla beklenen o özelliği sonunda yayınladı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Web sürümü için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini nihayet yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:56:00 -
Whatsapp merakla beklenen o özelliği sonunda yayınladı

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Web sürümü için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini yayınladı.

Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişilerle WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli görüşmeler yapabilecek.

Aynı zamanda kulllanıcılara görüntülü konuşma esnasında başka kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.

Henüz beta aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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