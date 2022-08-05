WhatsApp kullananlar dikkat! Para cezası ödeyebilirsiniz

Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması WhatsApp istenmeyen ya da yasaklı mesajlar için ciddi yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Dijital çağın adeta olmazsa olmazı olan ve dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın indirdiği WhatsApp zaman zaman bilgi kirliliği, yalan ve yanlış bilgilerin dolaştığı ve istenmeyen mesajların alındığı bir mecra halini alabiliyor.

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulaması WhatsApp kullanıcıların deneyimini artırmak için yeni özellikler geliştirmelere devam ediyor. Mesajlaşma ve konuşma tabanlı WhatsApp, kötü içerik gönderen kişiler ile ilgili yaptırım konusunda ısrarlı. Edinilen bilgiye göre şirket, kötü amaçlı, yasaklı ya da illegal mesaj gönderen kişilere para cezası getirmek için çalışmalara başladı.

O mesajı atanlara para cezası geliyor

Aksam.com.tr'nin Mirror.co.uk'den aktardığı habere göre; Whatsapp kullanıcıların, sosyal mesajlaşma uygulamasında belirli içerik türlerini paylaştıkları için para cezasına çarptırmak için çalışmalara başladı.

İki milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcıların telif hakkıyla korunan içeriği paylaşmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Buna göre orijinal içerik üreticileri şikayette bulundukları taktirde paylaşımı yapan kişi tazminat ödemek zorunda kalacak. Benzer şekilde, WhatsApp'ta yetişkinlere uygun veya uygunsuz içeriğin paylaşılması, özellikle grup sohbetinin herhangi bir üyesinin şikayet etmesi durumunda da yasal sonuçlara yol açabilir.

WhatsApp, bir kişi veya kuruluş çok sayıda aynı mesajı birçok telefona gönderdiğinde, kullanıcıların "toplu mesaj" göndermemeleri konusunda uyardı. Bu özellik, genellikle bir ürünün reklamını yapmaya çalışan şirketler, hatta dolandırıcılar tarafından kullanılıyordu.

Ayrıca WhatsApp hizmet koşullarına uymayan türde mesajlar atıp kullanıcılara rahatsızlık vermeniz durumunda sizi platformdan kalıcı olarak yasaklayabilir. Mesaj göndermek istediğiniz zaman ise "Telefon numaranızın WhatsApp kullanması yasaklandı. Yardım için destek ekibiyle iletişime geçin." mesajı gelir.