WhatsApp karanlik mod nasil aktif edilir?

WhatsApp karanlık mod uygulamasını bilgisayarınızda uygulamak için yeni güncellemeyi yapmış olmanız gerekiyor. Bu güncellemenin ardından bilgisayarınızın ayarlar kısmında yapılmış olan değişiklikleri fark edeceksiniz. Profil kısmının yanında bulunan üç nokta üst üste olan "diğer seçenekler" butonundan karanlık modu elde edebilirsiniz.

WhatsApp'ı bilgisayarınızda açıp, karekodu okuttuktan sonra uygulama tam anlamıyla açılmış oluyor. Sol tarafta kişilerinizin üst kısmında bulunan profil fotoğrafınızın olduğu görev çubuğu üzerinde üç adet buton bulunuyor.

Yukarıdaki gibi sıralanmış olan butonların en sağında üst üste duran üç noktaya tıklayarak "diğer seçeneklere" ulaşıyorsunuz. Tıkladığınızda karşınıza çıkan listeden "Ayarlar" kısmına tıklayın ve "Tema"ya basın. Son olarak karşınıza çıkan işlemlerden "Koyu renk" yazanı tıklayarak kullanıma geçebilirsiniz.