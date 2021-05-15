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Teknoloji WhatsApp hesap kapatma WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?
Teknoloji

WhatsApp hesap kapatma WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

WhatsApp, gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar WhatsApp hesaplarını nasıl kapatır? WhatsApp, kullanıcıların gizli bilgilerini gizlilik sözleşmesi adı altında Facebook gibi üçüncü kişilere satılmasını öngördüğü skandal dayatmasını 8 Şubat'ta yürürlüğe sokacaktı ancak yoğun tepkiler nedeniyle bu kararı 15 Mayıs'a ertelemişti. WhatsApp’ın tanıdığı sürenin dolası sonrası WhatsApp kullanıcıları gizlilik sözleşmesini onaylamayıp hesap silmek istiyor. Peki, WhatsApp hesap kapatma nasıl yapılır? WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:09:00 -
WhatsApp hesap kapatma WhatsApp hesap silme nasıl yapılır?

WhatsApp, kullanıcıların gizli bilgilerini ele geçirmek isteği gizlilik sözleşmesi dayatmasında verdiği süre 15 Mayıs’ta bitiyor. WhatsAppkullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, “Kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." açıklamasında bulunsa da bir zaman sonra WhatsApp kullanıcıların hesaplarını askıya alacak. Peki WhatsApp, gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar WhatsApp hesaplarını nasıl kapatır? WhatsApp hesabı nasıl silinir?

WhatsApp hesabı silme

WhatsApp hesabınızı nasıl silersiniz? İşte WhatsApp hesap silme yolları ve yöntemleri:

Hesabınızı WhatsApp uygulamasının içinden silebilirsiniz. Hesap silme işleminin geri dönüşü yoktur. Hesabınızı yanlışlıkla silseniz bile bu işlemi geri alamayız.

WhatsApp hesabınızı silmek için: Seçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e basın.

Ülke kodunuzu seçin ve telefon numaranızı girin.

Sil > SİL’e basın. Hesabınızı sildiğinizde:

Hesabınız WhatsApp’tan silinir.

WhatsApp sohbet geçmişi nasıl silinir?

WhatsApp hesabı silindiğinde WhatsApp sohbet geçmişi silinir mi? Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir. Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Kapatılan WhatsApp hesabı tekrar geri alaınır mı?

KapatılanWhatsApp hesabı yeniden geri alınır mı? WhatsApp hesabınıza tekrar erişemezsiniz.

WhatsApp bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp’tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.

Bu durum, kurduğunuz gruplarla ilgili veya diğer kullanıcıların sizinle ilişkili sahip oldukları bilgileri etkilemez. Örneğin gönderdiğiniz mesajların kopyaları bu durumdan etkilenmez. Günlük kayıtları gibi bazı materyallerin kopyalarını veri tabanımızda saklamaya devam edebiliriz. Ancak bu kayıtlar kişiye özel tanımlayıcılarla ilişkilendirilmez. Ayrıca bilgilerinizi yasal konular, koşul ihlalleri veya zarar önleme çalışmaları gibi durumlar için saklayabiliriz.

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