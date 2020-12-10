Whatsapp hesabı nasıl kurtarılır? Çalınan WhatsApp hesabı nasıl kurtarılır?

WhatsApp hesabım çalındı ne yapabilirim, WhatsAppa giriş kodunu biri mi alıp girdi anlamıyorum. WhatsApp hesabım artık benim değil eyvah! deyip dizlerinizi dövüyorsanız durun. Ağıt yakmayı bırakın da aşağıda anlatacağımız yol ve yöntemleri kullanarak çalındığını düşündüğün hesabı hemen geri almaya odaklan. İşte

WhatsApp SMS doğrulama kodunuzu arkadaşlarınız ve aileniz dahil olmak üzere asla hiç kimseyle paylaşmalısınız. Bu uyarının artık bir ehemmiyeti yok zira doğrulama kodu çoktan birilerinin eline geçmiş ve hesabım kullanılıyor diyorsanız WhatsApp hesabınıza kurtarmak için lütfen aşağıdaki talimatları okuyun.

WhatsApp hesabımı nasıl kurtarırım?

Hesabınıza erişiminiz varsa ve başka birinin WhatsApp Web/Masaüstü üzerinden hesabınızı kullandığından şüpheleniyorsanız tüm bilgisayarlardan çıkış yapmanızı öneriyoruz. WhatsApp, hesabınızı korumak amacıyla, başka biri sizin telefon numaranızla WhatsApp’a kaydolmaya çalıştığında size bildirim gönderir. Daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun.

WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılır?

WhatsApp Web’i bilgisayara yüklemek için masaüstü bilgisayarınızdan https://www.whatsapp.com/download linke tıklayarak karşınıza çıkan ekrandan telefon veya masaüstü/PC ortamında kullanabileceğiniz servisi indirebilirsiniz.

– Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.

– Telefonunuzda WhatsApp’ı açın.

– Android’li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– iPhone’da Ayarlar > WhatsApp Web’e dokunun.

– Windows Phone’da ve Nokia S60’ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

– Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.