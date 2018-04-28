WhatsApp hangi bilgilerinizi saklıyor!

Bir süredir veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp çok konuşulacak bir özelliğe platforma entegre etti.

WhatsApp Beta kullanıcıları, uygulama içinde hangi verilerin tutulduğunu artık görebiliyor. Başka bir deyişle söz konusu özellik sayesinde sistemde hangi verilerinizin kayıtlı olduğunu öğrenebiliyorsunuz.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İPHONE İÇİN DE DESTEKLENECEK



Peki WhatsApp'ta hangi verilerin kayıtlı olduğunu nasıl görebilirsiniz? İşte adım adım yapmanız gerekenler.

1- İlk olarak WhatsApp Beta kullanıcısı olmanız yani WhatsApp'In Beta programına üye olmanız gerekiyor.

2- Beta kaydınızı yaptırdıktan sonra telefonunuza gelecek olan güncelleme ile uygulamayı Beta sürümüne yükseltin.

3- Ayarlar alanından Hesap kısmına girin, karşınıza çıkacak olan ekranda ise 'Request Account Info' (Hesap Bilgisi Talep Et) kısmına tıklayın.

Bu işlemin arından WhatsApp talebiniz üzerine size kayıt altındaki verilerinizi gösteriyor.

Şu anda sadece Android işletim sistemli ile çalışan cihazlarda kullanılabilen bu özelliğin, önümüzdeki günlerde iPhone desteğine de kavuşması bekleniyor.