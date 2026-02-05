WhatsApp güncellendi: Viral olan içerikler anında görülecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kanal yöneticilerinin uzun süredir beklediği analiz aracını iOS platformuna taşıdı. Daha önce Android beta kullanıcılarına sunulan “WhatsApp iletilme sayısı” özelliği, şimdi iOS beta programındaki kullanıcılar için de aktif hale getirildi. Yeni özellikle birlikte yöneticiler, bir gönderinin kaç kez başka sohbetlere iletildiğini doğrudan görebilecek.

Bu yenilik, sadece basit bir istatistikten ibaret değil. Artık içeriklerin gerçek yayılma gücü ölçülebilecek. Emoji tepkileri ya da görüntülenme sayısının ötesine geçen bu metrik, hangi paylaşımların daha fazla ilgi gördüğünü ve kullanıcılar tarafından paylaşılmaya değer bulunduğunu net şekilde ortaya koyuyor. Böylece kanal sahipleri, içerik stratejilerini veri odaklı biçimde şekillendirebilecek.

Özellik aktif olduğunda, kanal güncellemelerinin altında yer alan iletme simgesinin yanında bir sayı görünüyor. Bu rakam, ilgili içeriğin toplam kaç kez başka sohbetlere gönderildiğini gösteriyor. Özellikle ürün tanıtımı yapan, web sitesine trafik çekmek isteyen ya da topluluk büyütmeyi hedefleyen kanallar için bu veri önemli bir performans göstergesi olarak öne çıkıyor.

WhatsApp ise gizlilik konusunun altını özellikle çiziyor. İletilme sayısı yalnızca kanal yöneticilerine gösteriliyor; takipçiler veya mesajı ileten kişiler bu bilgiyi göremiyor. Ayrıca sistem, iletimin kimlere yapıldığını kaydetmiyor, sadece toplam sayı tutuluyor. Aynı içeriğin aynı sohbete birden fazla kez gönderilmesi durumunda ise her iletim ayrı ayrı sayılıyor.

Söz konusu özellik şu anda TestFlight üzerinden yayımlanan WhatsApp beta for iOS 26.4.10.71 sürümünü kullanan bazı kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Testlerin tamamlanmasının ardından iletilme sayısı aracının tüm iOS kullanıcılarına açılması bekleniyor. Uzmanlara göre bu adım, WhatsApp kanallarını sosyal medya platformlarına daha da yaklaştıracak ve içerik rekabetini yeni bir seviyeye taşıyacak.