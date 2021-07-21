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Teknoloji WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? WhatsApp grup konuşmasına sonradan katılım olur mu?
Teknoloji

WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? WhatsApp grup konuşmasına sonradan katılım olur mu?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıcısının hizmetine sundu. WhatsApp görüntülü grup görüşmelerine sonradan katılma olur mu? WhatsApp görüntülü grup görüşmelerine sonradan nasıl katılınır? WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? İşte WhatsApp yeni özellik detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:34:00 - 2021-07-21 20:37:09
WhatsApp grup konuşmasında kimlerin olduğu nasıl anlaşılır? WhatsApp grup konuşmasına sonradan katılım olur mu?

WhatsApp kullanıcısının görüntülü grup görüşmesine sonradan katılabilmesine olanak sağlandı. WhatsApp’dan yapılan duyuruda, "Grup aramalarını bir daha asla kaçırmayın" denildi. WhatsApp blogundan bugün yapılan duyuruda, ''Bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz'' denildi. WhatsApp artık, bir grup araması başlasa dahi katılma imkanı sunuyor.

Gruptaki bir kişi telefon çaldığında aramayı kaçırsa bile aramaya istediği zaman katılabilecek. Ayrıca arama devam ettiği sürece aramadan ayrılabilir ve aramaya yeniden katılabilecek. Ayrıca kimin aramada olduğunu ve kimin davet edildiğini görülebilecek.  Katılıma açık aramalar artık kullanıcının hizmetine sunuldu. 

WhatsApp grup konuşmasına sonradan kalınmasına ilişkin açıklaması şu şekilde: “Birçoğumuzun ayrı olduğu bir zamanda, arkadaşlarınız ve ailenizle bir grup görüşmesinde bir araya gelmekten daha iyi bir şey yoktur ve özel bir anı kaçırdığınızı fark etmekten daha kötü bir şey yoktur.

WhatsApp

WhatsApp grup konuşmasına ne zaman başlanır?

Grup aramalarının popülaritesi artmaya devam ederken, WhatsApp’taki kişilerin deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz – elbette hala uçtan uca şifrelemenin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaya devam ediyoruz. Bugün, başladıktan sonra bile bir grup görüşmesine katılma özelliğini sunuyoruz. Birleştirilebilir aramalar, bir grup aramasını başlarken yanıtlama yükünü azaltır ve WhatsApp’ta grup aramalarına yüz yüze konuşmaların spontaneliğini ve kolaylığını getirir. En iyi konuşmalardan bazıları, hiç beklemediğiniz anda gerçekleşir. Artık, telefon çaldığında grubunuzdaki bir kişi bir aramayı kaçırırsa, yine de istedikleri zaman katılabilir. Ayrıca arama devam ettiği sürece bırakabilir ve yeniden katılabilirsiniz.

WhatsApp grup konuşmasına nasıl katılınır?

Ayrıca, kimin görüşmede olduğunu ve kimin davet edildiğini ancak henüz katılmadığını görebilmeniz için bir arama bilgisi ekranı oluşturduk. Ve ‘Yoksay’a basarsanız daha sonra WhatsApp’taki aramalar sekmesinden katılabilirsiniz. Birleştirilebilir çağrılar bugün uygulanmaya başlıyor ve insanların yeni deneyimden en iyi şekilde yararlanabileceğini umuyoruz.

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