WhatsApp’ın gizlilik politikasına ilişkin kararı aylardır çok konuşuluyor. WhatsApp pek çok ayarla ilgili değişikliğe gitti. Bu değişikliklerden biri de kişi listenizde olmayan birinin sizi bir gruba ekleyebiliyor olması. Peki, gruplara eklenmemek için neler yapılır?

WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp, grup ayarını 'herkesi' içerecek şekilde değiştirdi. Bu değişiklikle tanımadığınız kişiler sizi bir gruba ekleyebilir. Bu durumdan kurtulmak içinse ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

WhatsApp'a giriş yapın. Ardından 'ayarlar' kısmına giriş yapın. Buradan ise gizlilik ayarları bölümüne tıklayın. Gruplar seçeneğinde 'Herkes' seçeneği yerine 'Kişilerim'i tercih edin. Ardından işlemleri kaydedin. Bu şekilde istemediğiniz kişiler sizi gruplara ekleyemeyecektir.