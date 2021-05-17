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Teknoloji WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?
Teknoloji

WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp kişilerim dışında kimse gruba ekleyemesin | WhatsApp, gizlilikle ilgili bazı ayarlarda değişikliğe gitti. Bu değişikliklerden biri de grup ayarlarına ilişkin oldu. Peki, WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp gruplarına eklenmek istemiyorum ne yapmalıyım?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:51:00 -
WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp’ın gizlilik politikasına ilişkin kararı aylardır çok konuşuluyor. WhatsApp pek çok ayarla ilgili değişikliğe gitti. Bu değişikliklerden biri de kişi listenizde olmayan birinin sizi bir gruba ekleyebiliyor olması. Peki, gruplara eklenmemek için neler yapılır?

WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp, grup ayarını 'herkesi' içerecek şekilde değiştirdi. Bu değişiklikle tanımadığınız kişiler sizi bir gruba ekleyebilir. Bu durumdan kurtulmak içinse ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

WhatsApp'a giriş yapın. Ardından 'ayarlar' kısmına giriş yapın. Buradan ise gizlilik ayarları bölümüne tıklayın. Gruplar seçeneğinde 'Herkes' seçeneği yerine 'Kişilerim'i tercih edin. Ardından işlemleri kaydedin. Bu şekilde istemediğiniz kişiler sizi gruplara ekleyemeyecektir.

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