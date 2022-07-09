WhatsApp duyurdu! Beklenen özellik geliyor

Hala mesajlaşma uygulamaları içerisinde en çok kullanılan uygulama olan WhatsApp, kullanım deneyimini arttırmak için yeni özellikleri test ediyor. İşte detaylar.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, mesajlaşma uygulamaları içerisinde liderliğini koruyor. Bundan yaklaşık 1.5 sene önce ciddi bir kan kaybı yaşayan söz konusu uygulama, ilerleyen dönemlerde eski kullanıcılarını geri kazanmayı başardı. Bu bağlamda en yakın rakibi Telegram’ı bozguna uğratan WhatsApp, pazardaki payını arttırarak daha da güçlenmenin planlarını yapıyor. Kullanım deneyimini arttırmanın yollarını arayan yetkililerin hedefi ise çok kısa süre içerisinde iki yeni özelliği kullanıcılarına servis etmek. Peki ama bu özellikler neler? Kullanıcılara ne gibi faydaları olacak? İşte detaylar!

WhatsApp beklenen özelliği kullanıma sunuyor

Meta çatısı altından faaliyetlerine devam eden WhatsApp, gelişmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre ilerleyen zamanlarda kullanıcıların karşılaşacağı ilk yenilik mesaj silme ile ilgili. Aslında bu özellik 2017 yılından beri var ancak süresi konusunda gelişmeler yaşanabilir. Zira WhatsApp, mesajı karşı taraftan silmek için hali hazırda 1 saat 8 dakika 16 saniyelik bir zaman tanıyor. Ancak gelmesi muhtemel yeni güncelleme sayesinde bu sürenin 2 gün 12 saate kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Beklenen bir başka güncelleme ise uygulamanın iki farklı telefondan kullanılabilmesi. Buna göre şirket, sohbet içeriğini iki farklı telefonda görebilecek bir yapıyı uygulamaya getirmeye hazırlanıyor. Söz konusu güncellemenin gelmesinin birkaç ayı alabileceğini de ifade etmekte fayda var. Yani bu güncellemenin bugünden yarına gibi kısa bir sürede gelmesi kolay değil.