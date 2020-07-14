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Teknoloji

Whatsapp çöktü mü?

Whatsapp'ta bağlantı sorunu yaşandığı belirtildi. Whatsapp WEB bağlantısında kopukluk hatası verdi. Çok sayıda kullanıcı yaşadıkları sorunu sosyal medyada gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 23:26:00 -
Whatsapp çöktü mü?

Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp çöktü mü sorusu sosyal medyada gündeme geldi.

Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı, mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını belirterek bu uygulamanın çalışmadığını ifade etti. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamaması problemler arasında yer aldı. Whatsapp'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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