WhatsApp çileden çıkaran o sorunu çözdü

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma platformları arasında yer alıyor. Platform, sunduğu yeni özellikleriyle kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Son olarak WhatsApp, iPhone kullanıcıları için üç yeni özelliğini sunmaya başladı. Peki, bu özellikler neler?

Görüntülü aramada ekranı yatay moda çevirmek mümkün olacak!

Milyarlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcı karşısına çıkıyor. Platform, iPhone kullanıcıları için üç yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özelliklerle birlikte şirket, kullanıcıların sık sık yaşadığı sorunlara “dur” demeyi amaçlıyor.

Şirketin sunduğu özellikler arasında ilk olarak konuşma aktarma özelliği yer alıyor. Söz konusu bu özellik kullanıcıların WhatsApp sohbetlerini bir cihazdan diğerine sorun yaşamadan aktarmaya yardımcı oluyor. Özellikle iCloud yedeklemesine güvenmeyen kullanıcılar için bu özellik oldukça yardımcı oluyor.

WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarına sunduğu bir diğer özellik ise bilinmeyen WhatsApp aramalarını sessize alma oluyor. Bu özellik özelikle gizliliğini artırmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Özelliğin temel amacı ise dolandırıcılık, spam ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik bir şekilde filtreleyerek ekstra bir koruma düzeyin sunmak.

Bu özelliği etkinleştirdiğiniz zaman gelen aramalar telefonunuzda çalmaz ancak arama geçmişinizde kaydedilmeye devam eder. Bu, herhangi birinin önemli çağrı olması durumunda sonradan geçmişinizi gözden geçirmenizi sağlıyor.

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Platformun sunduğu son özellik ise görüntülü arama anında dikey moddan yatay moda geçmek oluyor. Bu özellik birçok kullanıcı için önemli bir sorundu. Yeni özellik sayesinde aynı anda ekranda daha fazla kişiyi görmeniz mümkün olacak. Ayrıca daha geniş bir görüşle arayanlar aynı anda birden fazla katılımcıyı görebilecek.