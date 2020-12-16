WhatsApp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır? WhatsApp çevrimiçi kapatma nasıl olur?

WhatsApp'ta çevrimiçi görünüm nasıl gizlenir, WhatsApp'ta hep çevrim dışı görünme nasıl yapılır? Whatsapp kullanıcıları, Whatsapp’ta yapılan konuşmada bazı durumlarda kişiler çevrim içi olarak görünmek istemezler. Whatsapp’ta çevrim içi olduğu halde çevrimdışı görünmek için bazı püf noktalar mevcuttur. Whatsapp çevrim içi gizleme tekniği sayesinde Whatsapp çevrim dışı özelliği sayesinde uygulama kullananlar kişinin çevrim içi olup olmadığını ve en son ne zaman Whatsapp’ta görüldüğü anlaşılamamaktadır.

Whatsapp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır?

Whatsapp’ta çevrimiçi gizleme nasıl yapılır? Whatsapp çevrim içi gizleme yapmak için şu yollardan geçilir:

✓ Whatsapp üzerinden ayarlar kısmına girilir

✓ Gizlilik bölümü açılır

✓ Gizlilik içerisinde yer alan durum seçenekleri peş peşe takip edilir

✓ Kullanıcının önüne son olarak 3 farklı seçeneğin olduğu sayfa çıkar

✓ Kullanıcıya sunulan seçenekler kişilerim, şunlar hariç kişilerimle paylaş ve sadece şu kişilerle paylaş olacaktır.

✓ Kullanıcı istediği seçeneği belirler. Seçim sonrasında yapılan tercihe göre çevrim içi gizlenecek kişiler artık çevrim dışı görecektir.

Whatsapp çevrim içi gizleme seçenekleri

Çevrim içi gizleme seçenekleri de yine Whatsapp kullanıcısı tarafından merak edilmekte.

✓ Kişilerime çevrim içi gizleme

✓ Şunlar hariç kişilerimle paylaş çevrim içi gizleme

✓ Sadece şu kişilerle paylaş çevrim içi gizleme gibi seçenekler üzerinden Whatsapp çevrimiçi gizleme ayarları yapılabilmekte.