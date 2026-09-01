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Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

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Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

Konya'da kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan arabaşı çorbası, yaz sıcaklarına rağmen tercih ediliyor. Un, tavuk ve suyun birleşimiyle hazırlanan geleneksel çorba, sıcak havalarda da tercih edilen Arabaşı çorbası nasıl yapılıyor?

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Foto - Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

Konya'nın yöresel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan arabaşı çorbası, yaz-kış tüketilmeye devam ediyor. Genellikle kış aylarıyla özdeşleşen arabaşı, havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşların sofralarındaki yerini koruyor.

#2
Foto - Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

Arabaşı çorbasının un, tavuk ve suyun birleşimiyle hazırlanması, özellikle sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınan vatandaşların ilgisini artırıyor. Çorbanın hazırlanışında kullanılan yağ miktarının da mevsim şartlarına göre azaltıldığını anlatan 20 yıldan fazladır Konya'da çorba yapan iş yeri sahibi Ramazan Bademci, sıcak havalarda daha rahat tüketilmesinin sağlandığını anlattı. KIŞIN DA TÜKETİLİYOR YAZIN DA TÜKETİLİYOR Konya'da en çok tüketilen çorbalardan birinin arabaşı olduğunu anlatan çorbacı Ramazan Bademci, "Arabaşı çok farklı bir çorba. Kışın da tüketiliyor, yazın da tüketiliyor. Şu anda tavuk tüketimi biraz fazla olduğu için arabaşına herkes yüklenmiş durumda ve lezzet olarak da herkes seviyor, zaten olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Kışın yağ çok rahatsız etmez ama yazın havalar çok sıcak olduğu için yağı biz biraz kısıyoruz ki müşterinin midesini yakmasın. Çünkü unla yapılan bir çorba. Fazla yağ girdiği zaman da mide yanma yapar. Biz bunu da şimdiye kadar hiç yaşamadık ve inşallah bundan sonra da yaşamayız. Arabaşını çocuk, büyük, herkes tüketebilir. Çünkü rahatsız edecek bir çorba olmadığı için hemen hemen şu anda herkes tercih ediyor. Konya dışından gelen misafirler de farklı çorba içtiği zaman mutlaka arabaşını biz ikram ediyoruz onlara. Onların da çok hoşuna gidiyor" dedi.

#3
Foto - Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

Hazırlama aşamasını değiştirmeden yaptığını anlatan Ramazan Bademci, "Bazı bölgelerde tabii biraz daha farklı yapıyorlar, biraz daha sulu ama bizim kıvamlarımız çok farklı. Yıllardır aynı şekilde devam ediyoruz, değiştirmedik. Yani kullandığımız malzemeler hep aynı malzemeler, gramajı da onun için şu anda hiçbir rahatsızlık vermiyor. Çorbalar yapılırken de yaparken de genelde ben kendim başındayım. İçine girdiğim farklı baharatlarım var. O baharatları girdiğim zaman müşterilerim daha farklı bir damak tadı hissediyor burada. Onun için de bizim burada çorba içen dışarıda çorba içemiyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Kışın meşhur lezzetine yazın da talep yağıyor: Bugün ne pişirsem diyenlere... Un, tavuk ile nasıl yapılıyor?

Bademci, "Arabaşına tabii üzerine tereyağını döktükten sonra gençlerin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi o, tereyağında o sesi duyduktan sonra, 'Harika bir lezzet" diyorlar. Vazgeçilmez haline geliyor. Çünkü sakatat tüketmeyenler de var. Sakatat tüketmeyenler mutlaka arabaşı içiyor. Havanın sıcaklığından dolayı ağır yemekler yerine hemen hemen herkes arabaşını rahatlıkla içip, hiçbir mide rahatsızlığı veya farklı bir rahatsızlık yaşamadan rahatça tüketebilirler" diye konuştu.

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