İspanya, ABD artığı sistemden kurtuluyor: 128 modern obüs için Hanwha ile anlaştılar

Güney Kore’nin yarı resmi ulusal haber ajansı Yonhap News Agency’nin haberine göre Hanwha Aerospace, İspanyol savunma şirketi Indra Sistemas ile K9 kundağı motorlu obüslerinin İspanya’ya tedariki için sözleşme imzaladı.

İSPANYA 128 K9 OBÜSÜ TEDARİK EDECEK

K9, İspanyol Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin toplam 128 paletli obüs ihtiyacını karşılayacak yeni topçu programının temel platformu olacak.

Hanwha Aerospace, sözleşmenin değerini ve teslimat takvimini gizlilik gerekçesiyle açıklamadı. Şirket, koşullar oluştuğunda sözleşmeye ilişkin ilave bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Ödeme planına göre Hanwha, sözleşme bedelinin yüzde 20’sini imzanın ardından, yüzde 5’ini ise 31 Aralık 2026’ya kadar alacak. Böylece toplam sözleşme bedelinin yüzde 25’i yıl içerisinde ödenecek.

K9 PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Hanwha Aerospace ile Indra, Mart 2026’da İspanya’nın yeni paletli topçu sisteminin K9 platformu temelinde geliştirilmesine yönelik bağlayıcı mutabakat imzalamıştı.

Program kapsamında İspanyol Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri için toplam 128 paletli kundağı motorlu obüs tedarik edilmesi planlanıyor.

Pakette ayrıca mühimmat ikmal, kurtarma ve komuta-kontrol araçları da bulunacak. Ancak kesin destek aracı sayıları son sözleşme açıklamasında paylaşılmadı.

İSPANYA’NIN TOPÇU PROGRAMI 4,55 MİLYAR AVRO

İspanya, 1970’lerden bu yana kullanılan ABD tasarımı M109 kundağı motorlu obüslerin yerine yeni sistemler tedarik etmek amacıyla kapsamlı bir modernizasyon programı yürütüyor.

İspanya Savunma Bakanlığı, Aralık 2025’te 4,55 milyar avro değerindeki paletli topçu programını Indra ile Escribano Mechanical & Engineering liderliğindeki konsorsiyuma verdi.

K9’un seçilmesiyle Hanwha Aerospace, programdaki yeni motorlu obüs platformunun ana teknoloji sağlayıcısı konumuna geldi.

K9 OBÜSLERİNİN ÜRETİMİ İSPANYA’YA TAŞINACAK

Programın ilk aşamasında sınırlı sayıda K9’un Güney Kore’den teslim edilmesi ve bu süreçte Indra mühendislerinin eğitim alması planlanıyor.

Sonraki aşamada üretimin kademeli olarak İspanya’nın Gijón kentindeki Indra tesislerine kaydırılması hedefleniyor.

Bu süreçte İspanyol üretimi parçaların oranının zaman içerisinde artırılması planlanırken, Indra’nın araçların tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde ana rolü üstlenmesi bekleniyor.

K9’UN AVRUPA’DAKİ ÜRETİM AĞI GENİŞLİYOR

İspanya ile imzalanan sözleşme, Hanwha Aerospace’in K9 programındaki Avrupa varlığını Batı Avrupa’ya genişletmesi açısından önemli bir adım oldu.

K9 daha önce Norveç, Finlandiya, Estonya ve Polonya gibi NATO ülkeleri tarafından tedarik edildi.

Romanya ise sipariş ettiği 54 K9’un 36’sını ülkede üretmek üzere Hanwha’nın ilk Avrupa üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

İspanya programıyla birlikte K9’un Avrupa’daki üretim ve yerelleştirme ağı daha da genişleyecek.