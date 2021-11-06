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Teknoloji WhatsApp 4 yeni özelliğini duyurdu
Teknoloji

WhatsApp 4 yeni özelliğini duyurdu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dört yeni önemli özellik geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:43:00 -
WhatsApp 4 yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, 4 yeni özelliğini aynı anda duyurdu. Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda birçok değişiklik yapılmış olacak.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için yeni özelliklerini duyurdu.

Güncellemeyle 4 yeni özellik gelecek ve Whatsapp'ın masaüstü sürümü değişecek.İşte yeni gelen dört yeni özellik:

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte fotoğraflarda düzenleme yapılabilecek.

Uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılabilecek ve fotoğraf düzenlenebilecek.

Bu özellik daha önce mobil versiyonda da kullanılıyordu. Ancak masaüstünde ilk kez kullanılmaya başlanacak.

İkinci bir özellik ise sticker yanı çıkartmalarla alakalı olacak.

Kullanıcılar mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alacak.

Önerilen çıkartmaları seçerek yazışmalar çok daha hızlı şekilde ilerleyebilecek.

Diğer bir özellik ise daha önceden aslında mobil uygulamalarda olan bir özellik

Uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi diğer bir özellik olarak açıklandı.

Ayrıca kullanıcılara gelen diğer bir özellik çok kullanışlu... Kullanıcılar artık telefonlarını çevrimiçi tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

Söz konusu bu özellikle beraber masaüstüne gelen bağlantı linklerinin önizlemesi kullanıcılara sunulacak.

Aynı zamanda kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak.

Güncellemeyle düzenlenen diğer bir özellik ise herkesten sil özelliği...

Herkes için sil özelliği daha önceden sınırlı bir süre için yapılıyordu. Ancak yeni güncellemede bu değişiyor.

‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı da gelen özellikler arasında duyuruldu.

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