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Gündem WFP: Gazze'de milyonlarca insan aç!
Gündem

WFP: Gazze'de milyonlarca insan aç!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:03:00 -
WFP: Gazze'de milyonlarca insan aç!

Gazze'de bombardımandan kurtulan milyonlarca sivil açlık krizi yaşıyor.

Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, Gazze Şeridi’nde devam eden insani krize dikkat çekerek, "Gazze'de milyonlarca insan aç" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana aralıksız devam ederken, Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, bölgedeki insani krize dikkat çekti.

 

AbdelJaber, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen ve Refah kentine gelen Filistinliler için “gidecekleri başka yerin ve yiyecekleri hiçbir şeyi olmadığını” belirterek, Filistinlilerin buldukları her yere çadır kurarak hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını açıkladı.
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