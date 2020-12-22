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Spor West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti
Spor

West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:06:29 -
West Ham United, Danimarkalı stoper Frederik Alves'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Danimarka'nın Silkeborg takımından Frederik Alves'i kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Alves'in transferi konusunda Silkeborg ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Stoperde görev yapan Alves ile ara transfer döneminden başlamak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Silkeborg'un altyapısında yetişen Alves, 3,5 sezondur forma giydiği A takımda 48 maça çıkmıştı.

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