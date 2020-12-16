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Spor West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi
Spor

West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:39:58 -
West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'den boşalan teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan İngiliz Sam Allardyce ile 18 aylık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Sam Allardyce ve yardımcısı Sammy Lee'nin, takımın yarınki antrenmanlarına katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Sam Allardyce, daha önce Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace ve Everton gibi önemli İngiliz takımlarında görev almıştı. 66 yaşındaki Allardyce, 2016 yılında ise İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor.

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