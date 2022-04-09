Wesley Sneijder kaç kilo? Wesley Sneijder son hali görünleri hayrete düşürdü!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zarar gören sivillere destek amacıyla futbol camiasında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bunlardan birini de Hollanda'nın eski yıldızlarından Weslety Sneijder gerçekleştirdi. Galatasaray'ın efsane orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, kendi tesisinde Ukrayna'daki sivillere destek amacıyla düzenlenen dostluk maçında çıktığı sahada performansı yerine kilolarıyla gündem oldu. Wesley Sneijder futbolu bırakmadan önceki kilosu 72 olarak biliniyordu.

Wesley Sneijder son hali

Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder 9 Haziran 1984 tarihinde dogdu. Hollandalı eski futbolcudur. Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan oyuncu, En son Katar ligi ekiplerinden El-Ğarafe takımında forma giydikten sonra başka bir takımla anlaşmayıp futbolu 2019 yazında bıraktığını açıklamıştır. UEFA tarafından, 2009-10 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ve 2010'da FIFA tarafından en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak seçildi. Ajax Akademisi'nde yetişen biri olarak öncelikle Ajax'ta oynadı ve yedi kupa kazandı. 2004 yılında Yılın Hollandalı Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2007'de 40 Milyon € karşılığında Real Madrid'e satılarak ilk yılında kulübü La Liga'da şampiyon oldu ve daha sonra 30 Milyon € karşılığında Inter'e transfer oldu. Inter'de iken Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki defa Coppa Italia kupasını kazandı. 2009 yılında Yolanthe Sneijder-Cabau ile evlendi. Wesley Sneijder, 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2015-2016 sezonunda sözleşmesi 2 sene daha uzatılmıştır. 2017 yılında Igor Tudor ile tartıştığından dolayı, Galatasaray'dan gönderilmiştir. OGC Nice takımı ile 1.8 € karşılığında 1+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştır.

Sneijder, 4 Mart 2018'de millî takımı bıraktığını açıklamıştır. Millî formayı 134'üncü ve son kez 6 Eylül 2018'de Peru'ya karşı bir hazırlık maçında giymiştir. 12 Ağustos 2019'da ise futbolu bıraktığını açıklamış ve FC Utrecht'te çalışmaya başlamıştır.