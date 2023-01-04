Weghorst 'hemen alın' dedi! Yönetim düğmeye bastı...

Şampiyonluk yarışında iddialı hale gelmek isteyen Beşiktaş, Hollanda Ligi'nde gol krallığı yaşamış oyuncuyu, Wout Weghorst'un olumlu raporu ile listeye aldı. Şenol Güneş'ten de transfere onay çıktı. Wout Weghorst'un 'mutlaka alın' tavsiyesi verdiği oyuncu için Beşiktaş resmi temaslara başladı.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, hedefini Hollanda Ligi'nde gol krallığı yaşamış olan Alireza Jahanbakhsh'e çevirdi. İranlı sağ kanat için eski takım arkadaşı Wout Weghorst'da olumlu görüş bildirdi. Şenol Güneş'in de onayını alan hücumcu için hızla çalışmalara başlandı.

2017-2018 sezonunda 21 gol ile Hollanda Ligi kol kralı olan İranlı futbolcu, yaptığı asistler ile de dikkat çekiyor. Ayrıca Hollanda'da NEC Nijmegen, AZ Alkmaar ve Feyenoord formaları giyen başarılı futbolcu, AZ Alkmaar'da 111 maça çıkmış ve 37 gol atıp, 31 de asist yapmıştı. Akabinde ise bu başarılı performansı fark edilen oyuncu, 19 milyon euroya Brighton'a transfer olmuştu.

AZ Alkmaar'dan takım arkadaşı olan İranlı futbolcu Alireza için kefil olan Weghorst, 'Sahada elinden geleni yapmaya çalışan bir karakteri var. Takıma faydalı olur' dedi. Hollandalı forvetin bu görüşü ile transfer süreci hızlandı.

Akşam'a göre; İlk olarak sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Şenol Güneş'e önerdiği oyuncu, scout ekibinin araştırma sürecinden geçti ve sonuç olumlu olarak belirtildi. Sözleşmesi 2024'te sona erecek 29 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olması bekleniyor.