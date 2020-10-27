Watsons Türkiye GittiGidiyor'da mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un mağazaları arasına güzellik ve bakım ürünleri markası Watsons Türkiye de katıldı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Watsons'ın yüzlerce ürününe artık GittiGidiyor üzerinden de ulaşılabiliyor.

Birçok yerli ve yabancı markayı bünyesinde barındıran GittiGidiyor, yeni mağaza iş birlikleriyle kullanıcılarının alışveriş deneyimlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. GittiGidiyor'da yerini alan son mağaza, güzellik ve bakım ürünleri zinciri Watsons Türkiye oldu.

Watsons Türkiye; makyaj, cilt bakımı, kişisel bakım, el ve vücut bakımı, saç bakımı, sağlık gibi birçok kategorideki yüzlerce ürününü GittiGidiyor kullanıcılarıyla buluşturuyor.







