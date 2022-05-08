Watford küme düştü, Ozan Tufan'ın durumu belli oldu!

Ozan Tufan'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralandığı Watford, Premier Lig'den düştü. Milli futbolcu bu sonuçla sarı-lacivertlilerde kalsa da Beşiktaş'a gitmesi bekleniyor

Premier Lig'deki Watford macerası iyi geçmeyen ve devre arasında sarı-lacivertlilere geri gönderilen Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı.

İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon euro ödeyerek Ozan Tufan'ı zorunlu olarak kadrosuna katacaktı.

Watford'un son oynanan lig maçında küme düşmesiyle satın alma opsiyonu da ortadan kalkmış oldu.

İsmail Kartal kadro dışı bıraktı

Öte yandan sezonun ikinci yarısında Watford ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya sarı-lacivertlilere geri dönen Ozan Tufan Teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

1994 doğumlu oyuncu gelecek sezon kadroda düşünülmüyor ve kulüp arayışlarını sürdürüyor. Futbolcunun Beşiktaş ile anlaştığı belirtilirken gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Ozan Tufan'ın istatistikleri

Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunda Bursaspor'dan gelen Ozan Tufan sarı lacivertli formayla toplam 182 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 21 gol atmayı başaran futbolcu, 24 asist yaptı. 65 kez Türkiye A Milli Takımı'nda yer alan Ozan Tufan 9 kez ağları havalandırmayı başardı.